Называем самые устойчивые духи со свежим ароматом: весь день благоухают волшебно

Духи. Фото: Global Look Press

Этот аромат никогда не надоест.

Свежие духи универсальны. Они не могут утяжелить образ или оказаться лишними. Не удивительно, что женщины по всему миру чаще всего выбирают именно их.

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К слову, большинство мужчин тоже предпочитает слышать на прекрасной половине человечества именно эти ароматы. Такие дамы у них ассоциируются с молодостью и энергией.

Самым красивым свежим ароматом эксперты признали в этом сезоне Cologne Mimosa Indigo, где запах мимозы и сирени нежно сочетается с кожей.

На втором месте оказались духи Davidoff Cool Water с мечтами о море. На третьем — Armani Air di Gioia, который соединил в себе цитрус с ароматом леса и моря.

Источник: samyiluchshiy.ru

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