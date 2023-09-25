Называем самые устойчивые духи со свежим ароматом: весь день благоухают волшебно

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К слову, большинство мужчин тоже предпочитает слышать на прекрасной половине человечества именно эти ароматы. Такие дамы у них ассоциируются с молодостью и энергией.

Самым красивым свежим ароматом эксперты признали в этом сезоне Cologne Mimosa Indigo, где запах мимозы и сирени нежно сочетается с кожей.

На втором месте оказались духи Davidoff Cool Water с мечтами о море. На третьем — Armani Air di Gioia, который соединил в себе цитрус с ароматом леса и моря.

Источник: samyiluchshiy.ru