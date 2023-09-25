Называем самые устойчивые духи со свежим ароматом: весь день благоухают волшебно

Свежие духи универсальны. Они не могут утяжелить образ или оказаться лишними. Не удивительно, что женщины по всему миру чаще всего выбирают именно их.
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К слову, большинство мужчин тоже предпочитает слышать на прекрасной половине человечества именно эти ароматы. Такие дамы у них ассоциируются с молодостью и энергией.
Самым красивым свежим ароматом эксперты признали в этом сезоне Cologne Mimosa Indigo, где запах мимозы и сирени нежно сочетается с кожей.
На втором месте оказались духи Davidoff Cool Water с мечтами о море. На третьем — Armani Air di Gioia, который соединил в себе цитрус с ароматом леса и моря.
Источник: samyiluchshiy.ru