Доллар легко опустится до этой цифры: раскрываем курс валюты на неделю

Курс доллара и евро на наступившей неделе понизится на 74 копейки, ожидают аналитики. Американская валюта будет стоить 95,51 рубля, европейская – 101,86 рубля.

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Рубль будет укрепляться из-за налогового периода, а также улучшения перспектив по части валютной выручки.

К экспортерам начинает поступать дополнительный доход от роста цен на нефть в летние месяцы, соответственно, продажи валюты увеличиваются, ее цена автоматически падает, рассказал финансовый аналитик Валерий Вайсберг из ИК «Регион».

Виктор Григорьев из банка «Санкт-Петербург» ожидает, что доллар может упасть до 95 рублей. Во многом свою роль сыграет приостановление операций с юанями по бюджетному правилу.

Источник: 1prime.ru