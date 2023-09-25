Вот как намариновали свеклы на зиму: получилась заправка для борща – остается просто добавить воды

Подошло время сбора свеклы с грядок, и если урожай уродился богаты, можно сделать вкусную заготовку на зиму, которая подойдет как холодная закуска к любому блюду или заправка для борща.

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Причем, останется просто добавить воды, если варим овощной суп, или бульон на косточке, если традиционный борщ.

Маринуем по следующей схеме. Для начала берем 1,5 кг свеклы, 800 г моркови, 2 кг белокочанной капусты, 1 кг помидоров, 600 г репчатого лука, 300 мл воды, 500 мл растительного рафинированного масла, 100 мл 9%-ного уксуса, 3 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки соли, перец горошком, немного корня петрушки и лаврового листа для аромата.

Чистим овощи. Морковь и свеклу трем на крупной терке, капусту шинкуем соломкой, помидоры – кубиками, лук и зелень мелко нарезаем.

Высыпаем все нарезанное в кастрюлю, заливаем водой и выливаем растительное масло. Добавляем соль, перец, лавровый лист. Как закипит, убавляем до слабого огня на полчаса. В финале наливаем уксус и выключаем, тщательно перемешиваем.

После этого раскладываем по стерилизованным банкам, закатываем и убираем остывать.

По материалам Телеграм-канала «Домашние заготовки»