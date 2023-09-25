Бюджетный кофе варим с одной хитростью: получается божественный напиток, как в лучшем ресторане

Цены на кофе кофейнях и ресторанах растут быстрее, чем на зерно в супермаркетах, которое, кстати, тоже ощутимо подорожало. И многие вынуждены переходить на бюджетные марки.

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Между тем, варить даже самый дешевенький бодрящий напиток можно так, что не отличишь от премиального.

Кулинары рекомендуют: добавьте перед варкой в раствор щепотку морской соли и корицу. Эти два ингредиента подарят напитку чудесный вкус и аромат.

Можно придать цитрусовых ноток, осенью это согревает. Высушенные кожуру апельсина или лимона измельчите до крупинок и добавляйте в готовый напиток.

По материалам сайта Novate