На ночь нанесли, утром смыли - чистота: неожиданный способ отмыть унитаз добела

Унитаз со временем белее не становится. Подтеки жесткой воды формируют ржавый след, от которого непросто избавиться, налет и потемнения тоже не украшают сантехнику. А покупать дорогущую бытовую химию и моющие становится все накладнее. Поэтому лучше и выгоднее пользоваться народными хитростями.

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Неожиданно, но хорошо помогает отмывать добела несколько средств, которые давно и всегда есть на кухне у каждой семьи. Это уксус и сода.

Например, если прогреть 200 мл уксуса и внести в него пару ложек соды, остудить раствор и нанести на внутреннюю поверхность унитаза на всю ночь, с утра он станет белее и чище. Пройдитесь ершиком и смойте остатки.

А можно обойтись вообще одной содой. Увлажните унитаз чистой водой, насыпьте слой соды и оставьте на ночь. По утру промойте его и оцените, что получилось.

По материалам сайта Belnovosti