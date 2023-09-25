Как отстирать вещи под мышками от дезодоранта: больше никакой желтизны

Многие хозяйки замечают, что вещи хуже отстирываются под мышками, причем независимо от времени года. Дело в дезодорантах, который оседает в этих местах и летом, и зимой.

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Чтобы избавиться от загрязнений, хозяюшки скупают самые разные средства для стирки, замачивают, кипятят. Меж тем в народе давно пользуется популярностью очень бюджетный, но действенный способ вывести пятна.

Им поделилась автор YouTube-канала «Мотивация на уборку» Валерия Винникова. Это замачивание в соли. И желтизна довольно быстро сгинет с вещи, правда, в растворе одежде придется полежать долго.