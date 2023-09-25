Как замариновать капусту с рисовым уксусом: пошаговый рецепт – есть можно уже завтра

В сезон капусты самое время запастись отличной закуской или гарниром к любым блюдам. Маринуется она очень легко, на следующий день уже можно есть. Для консервации используется рисовый уксус, на полкочана капусты требуется 120 мл. Также нужно взять 2 луковицы, 600 мл воды, 2 ст ложки соли, 50 гр сахара.

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Нарезаем соломкой овощи, в отдельной кастрюле смешиваем воду, сахар и соль, доводим до кипения, добавляем уксус.

Как только вода закипит, сбрасываем в нее овощи, перемешиваем, сразу выключаем огонь. Ждем полного остывания, затем перекладываем в банку и заливаем маринадом. После этого закрываем крышкой и убираем в холодильник. На следующий день наслаждаемся маринованной капустой.

По материалам сайта Belnovosti