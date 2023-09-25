Ведрами гребем малину после такой осенней хитрости: ягоды видимо-невидимо

Малина. Фото: Global Look Press

Если этого не сделать, запросто можно лишиться ягоды.

После осенних манипуляций на огороде следующее лето дачники проводят вполсилы, ведь это задел на будущий сезон. Именно перед зимой совершаются важные пересадки и подкормки, помогающие приумножать урожай.

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По малину забывать в сентябре-октябре – большая ошибка, и мудрые садоводы всегда уделяют внимание этой полезной и вкусной ягоде.

Наступает время обрезки веток в малиннике. Первым делом чикают сухие, больные и не плодоносящие, убирая их под самый корень. Останутся здоровые, и вся сила растения будет направлена на них ни капли мимо.

Если в широтах, где дачники возделывают участки, зимы морозные и затяжные то малину обязательно надо подвязать. Ветки наклоняют аккуратно к земле, и так формируют «арку», связывая одну за другой пучками.

Опавшие листья обязательно убирают, ведь в них любят зимовать мыши и другие вредители, и удобряют корни навозом – мульчируют на 10 см.

По материалам сайта Belnovosti

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