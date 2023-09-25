Ведрами гребем малину после такой осенней хитрости: ягод видимо-невидимо

После осенних манипуляций на огороде следующее лето дачники проводят вполсилы, ведь это задел на будущий сезон. Именно перед зимой совершаются важные пересадки и подкормки, помогающие приумножать урожай.

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Про малину забывать в сентябре-октябре — большая ошибка, и мудрые садоводы всегда уделяют внимание этой полезной и вкусной ягоде.

Наступает время обрезки веток в малиннике. Первым делом чикают сухие, больные и не плодоносящие, убирая их под самый корень. Останутся здоровые, и вся сила растения будет направлена на них, ни капли мимо.

Если в широтах, где дачники возделывают участки, зимы морозные и затяжные то малину обязательно надо подвязать. Ветки наклоняют аккуратно к земле, и так формируют «арку», связывая одну за другой пучками.

Опавшие листья обязательно убирают, ведь в них любят зимовать мыши и другие вредители, и удобряют корни навозом — мульчируют на 10 см.

По материалам сайта Belnovosti