Уже с 1 октября: кому и на сколько повысят пенсии и зарплаты

Приятное событие ждет миллионы россиян с 1 октября. Грядет повышение зарплат и пенсий, запланированное ранее правительством страны. Уже известно, кому и на сколько увеличат доход.

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Индексация зарплат состоится у бюджетников и работников государственных органов, не являющихся госслужащими.

Речь идет про воспитателей детских садов, учителей школ, училищ и вузов, научных сотрудников, врачей и работников медучреждений, а также комендантов, заведующих канцелярией, стенографистов, экспедиторов и кассиров. Всем им пересчитают выплату на 5,5%.

Оклады военных и сотрудников силовых ведомств вырастут на 10,5%. На этот же процент будут проиндексированы выплаты военных пенсионеров, сообщает сайт News.ru