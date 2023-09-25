Режем лук и больше не льем слезы: хитрость, которая обезвреживает дерзкий овощ

Не одно поколение хозяек искало способы «борьбы» с луком. Этот овощ есть во множестве блюд, и он просто незаменим, поскольку дарит характерный, только ему свойственный, вкус. Только жжется. И доводит до слез любого, даже того, кто просто проходил рядом нарезанной головки и просто вдохнул ее аромат.

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И способ усмирить пыл лука существует. Им давно пользуются в народе. Это – кипяток. Если обдать луковицу горячей водой, то про слезы при ее нарезке можно забыть. Также сам вкус лука станет мягче, и сырые кольца, например, в салате не будут так горчить.

По материалам сайта Belnovosti