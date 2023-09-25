Яблочный пирог по-ирландски: взяли молоко, корицу, взбитые сливки - вкуснее шарлотки не ели

По осени регулярным угощением на семейном столе становится шарлотка. Логично, ведь из садовых яблок, у которых самый сезон, выпечка получается во стократ вкуснее, чем их покупных. Можно внести разнообразие в процесс готовки и сделать пирог по-ирландски.

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Для пирога потребуется 800 г яблок, 380-400 г муки, 150 г сливочного масла, 150 г сахара, по 2 ч. ложки корицы и разрыхлителя, 2 яйца, 60 мл молока. Форму для выпекания берем диаметром 20-22 см.

Муку, сливочное масло и корицу растереть в крошку, добавить порезанные предварительно очищенные яблоки в получившуюся массу.

Затем яйца и молок, перемешать. Затем поместить в форму с выстланным на ней пергаментом, посыпать сахаром. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40-60 минут. Подавать теплым, украсить взбитыми сливками.

По материалам сайта Belnovosti