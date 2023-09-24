Хлеб, картофельные очистки и крапиву заливаем водой: лучшего удобрения для почвы в зиму нет — весной оцените

Осенью, после сбора урожая, почву на огороде нужно обязательно подкормить. Удобрения можно сделать самостоятельно, а не использовать химические препараты.

Хлебное удобрение хорошо зарекомендовало себя, как ягодное. Но и на других грядках оно способно повысить урожайность.

В бочку налейте воды, добавьте туда крапиву, сныть и кусочки черствого хлеба. Преобладать должен хлеб, пропорция примерно такая: 70 % хлеба и 30 % зеленой массы. В бочку можно добавить и картофельные очистки. Важно, что готовить такое удобрение нужно начинать месяца за полтора до использования.

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