Все рванут в обменники, пока не наступил этот день: что произойдет с долларом 28 сентября

Рубль на минувшей неделе укрепился по отношению к доллару и евро. Эксперты в сфере финансов прогнозируют, что рубль на протяжении трех ближайших дней - понедельника, вторника и среды - может подняться в цене.

А потом вновь начнет падать. Так как закончится пиковый период уплаты налогов экспортерами. У желающих купить валюту есть три дня, чтобы сделать это по выгодному курсу. Скорее всего, они рванут в обменники, чтобы успеть. Ведь в четверг, 28 сентября, уже будет поздно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».