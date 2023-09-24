Сажаем в сентябре, перед морозом скашиваем и оставляем: лучший сидерат — почва станет воздушной, вредители сбегут

В сентябре, после сбора урожая с огорода, нужно непременно посадить на участке растения-сидераты.

Бывалые дачники советуют выбирать для этих целей белую горчицу. Полкилограмма семян достаточно, чтобы засеять одну сотку. Семена нужно смешать с песком и посеять на огороде. Горчица устойчива к холодам и будет расти даже при температуре воздуха всего плюс три градуса.

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