Сажаем в сентябре, перед морозом скашиваем и оставляем: лучший сидерат — почва станет воздушной, вредители сбегут

В сентябре, после сбора урожая с огорода, нужно непременно посадить на участке растения-сидераты.
Бывалые дачники советуют выбирать для этих целей белую горчицу. Полкилограмма семян достаточно, чтобы засеять одну сотку. Семена нужно смешать с песком и посеять на огороде. Горчица устойчива к холодам и будет расти даже при температуре воздуха всего плюс три градуса.
Перед наступлением холодов горчицу нужно скосить и оставить ее на участке. За зиму остатки корней и зеленой массы превратятся в самое натуральное и хорошее удобрение. Почва будет легкой и воздушной, а вредители исчезнут - они терпеть не могут запаха эфирного масла горчицы.
По материалам дзен-канала «Рыжий редактор»