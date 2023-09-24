Мгновенно изничтожит всю фитофтору в теплице — капаем 10 капель на губку, натираем: новый урожай спасен

Опытные дачники знают, что фитофтора, это достаточно опасное заболевание. Оно может негативно сказаться на состоянии растений, посадок и саженцев. После того, как весь урожай будет собран, важно провести дезинфекцию теплицы, чтобы фитофтора не осталась в парнике на всю зиму, где она благополучно мягко перенесет морозы.

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Для начала нужно отмыть стенки и каркас теплицы снаружи и внутри. Для этого можно использовать кислородный отбеливатель. Всего 10 капель средства на губку (предварительно разводим водой). Также для дезинфекции подойдет перекись водорода 3-процентная. Промываем все проточной водой. Новый урожай будет спасен, а от фитофтора не останется и следа.

По материалам belnovosti.by