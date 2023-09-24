Берите только эти пельмени из натурального мяса: тесто тонкое, фарш сочный — не развариваются

Какие пельмени выбрать — в магазине можно найти бюджетную и более дорогую продукцию этого сегмента от различных производителей. Однако не все они могут похвастаться качеством используемого сырья. Эксперты Роскачества провели свое независимое исследование, назвав топовый продукт в этом сигменте.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Проверку прошли образы 48 торговых марок. Пельмени этих производителей должны были отвечать нескольким критериям: натуральность мяса, состав, качество лепки и безопасность.

Наивысший балл от экспертов Роскачества получили пельмени торговой марки «Папа может». Эта продукция была признана лучшей — пельмени не содержат консервантов и других примесей. В них больше сочного мяса, чем теста. Продукция умеренно соленая, а тесто не крошится и не разваливается при варке.

По материалам vnimanie.pro