На следующий год сажаем только такую картошку: самые ранние, урожайные и вкусные сорта картофеля

Картофель в мешке. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кому нужны высокие урожаи.

Какую картошку лучше всего сажать в средней полосе России и Подмосковье, чтобы и вкусная была, и ранняя, и с высокой урожайностью?

Таких сортов немало. Хороший урожай картофеля можно вырастить при соблюдении всех условий. Для Подмосковья лучше всего выбирать ранние и среднеспелые сорта картофеля.

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Самые урожайные сорта картофеля: Беллароза, Гала, Скарб, Метеор, Свитанок Киевский, Тулеевский, Пикассо, Адретта. 

Когда будете выбирать картофель для посадки весной будущего года, обратите внимание на эти сорта.

По материалам dacha365.net

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