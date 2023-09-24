На следующий год сажаем только такую картошку: самые ранние, урожайные и вкусные сорта картофеля

Какую картошку лучше всего сажать в средней полосе России и Подмосковье, чтобы и вкусная была, и ранняя, и с высокой урожайностью?
Таких сортов немало. Хороший урожай картофеля можно вырастить при соблюдении всех условий. Для Подмосковья лучше всего выбирать ранние и среднеспелые сорта картофеля.
Самые урожайные сорта картофеля: Беллароза, Гала, Скарб, Метеор, Свитанок Киевский, Тулеевский, Пикассо, Адретта.
Когда будете выбирать картофель для посадки весной будущего года, обратите внимание на эти сорта.
По материалам dacha365.net