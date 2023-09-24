На следующий год сажаем только такую картошку: самые ранние, урожайные и вкусные сорта картофеля

Какую картошку лучше всего сажать в средней полосе России и Подмосковье, чтобы и вкусная была, и ранняя, и с высокой урожайностью?

Таких сортов немало. Хороший урожай картофеля можно вырастить при соблюдении всех условий. Для Подмосковья лучше всего выбирать ранние и среднеспелые сорта картофеля.

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