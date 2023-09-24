Выливаем в унитаз 4-5 литров этого напитка: через пару часов налет отходит сам, в туалете только запах чистоты

Напиток содержит в своем составе ортофосфорную кислоту, которая растворяет свежие известковые отложения.

Нужно залить в унитаз пару литров кока-колы, а лучше все-таки четыре-пять литров, и оставить на пару часов. После этого почистить унитаз ершиком, и он будет как новый. Ни налета, ни неприятного запаха. Только чистота!

По материалам m-strana.ru