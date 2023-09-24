Выливаем в унитаз 4-5 литров этого напитка: через пару часов налет отходит сам, в туалете только запах чистоты

Оказывается, чудодейственная сила такого напитка, как кока-кола в наведении чистоты в доме, никакой не миф.
Кока-кола, действительно, способна заменить бытовую химию. По крайней мере, в том, что касается очистки унитаза от известкового налета.
Напиток содержит в своем составе ортофосфорную кислоту, которая растворяет свежие известковые отложения.
Нужно залить в унитаз пару литров кока-колы, а лучше все-таки четыре-пять литров, и оставить на пару часов. После этого почистить унитаз ершиком, и он будет как новый. Ни налета, ни неприятного запаха. Только чистота!
По материалам m-strana.ru