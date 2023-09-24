Выливаем в унитаз 4-5 литров этого напитка: через пару часов налет отходит сам, в туалете только запах чистоты

Унитаз с ершиком. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто устраивает генеральную уборку.

Оказывается, чудодейственная сила такого напитка, как кока-кола в наведении чистоты в доме, никакой не миф.

Кока-кола, действительно, способна заменить бытовую химию. По крайней мере, в том, что касается очистки унитаза от известкового налета.

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Напиток содержит в своем составе ортофосфорную кислоту, которая растворяет свежие известковые отложения.

Нужно залить в унитаз пару литров кока-колы, а лучше все-таки четыре-пять литров, и оставить на пару часов. После этого почистить унитаз ершиком, и он будет как новый. Ни налета, ни неприятного запаха. Только чистота!

По материалам m-strana.ru

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