Осталось всего три дня, чтобы купить доллары: почему потом будет поздно

Финансовые эксперты практически уверены в том, что с четверга, 28 сентября, доллар может начать расти в цене на Московской валютной бирже.
В ближайшие три дня рубль будет торговаться в пределах 95,3 — 95,6 за доллар, а значит, нужно будет постараться приобрести валюту именно в этот период. Потом будет поздно, пройдет пик уплаты налогов экспортерами, и доллар начнет дорожать.
«Есть мнение, что пара доллар/рубль в первой половине недели сохранит боковое движение под уровнем 97,5 рублей, а с четверга уже стоит ожидать обновления недельных минимумов», - высказался финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По материалам 1prime.ru