Осталось всего три дня, чтобы купить доллары: почему потом будет поздно

Купюры в сто евро и сто долларов. Фото: Global Look Press

Эксперты в сфере финансов рассказали, что будет с валютой с 28 сентября.

Финансовые эксперты практически уверены в том, что с четверга, 28 сентября, доллар может начать расти в цене на Московской валютной бирже.

В ближайшие три дня рубль будет торговаться в пределах 95,3 — 95,6 за доллар, а значит, нужно будет постараться приобрести валюту именно в этот период. Потом будет поздно, пройдет пик уплаты налогов экспортерами, и доллар начнет дорожать.

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«Есть мнение, что пара доллар/рубль в первой половине недели сохранит боковое движение под уровнем 97,5 рублей, а с четверга уже стоит ожидать обновления недельных минимумов», - высказался финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По материалам 1prime.ru

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