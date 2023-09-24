Вот чем нужно подкормить яблони и груши осенью: следующим летом ветки будут ломиться от плодов

Осень - самое время вносить подкормки под деревья на даче, чтобы на будущий год те гарантированно дали высокие урожаи.
Яблони и груши будут буквально усыпаны плодами, если в приствольный круг до конца сентября внести эти удобрения.
Яблони и груши нужно подкармливать двойным суперфосфатом в расчете 30 г на 1 квадратный метр приствольного круга.
Кроме этого, в сентябре рекомендуется использовать сернокислый калий в расчете 30 г на 1 квадратный метр или растворенный в воде монофосфат калия. Нужно 10-15 г развести в десяти литрах воды, этого хватит, чтобы удобрить один квадратный метр приствольного круга.
По материалам ogorod.ru