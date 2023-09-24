Стал известен день, когда доллар взлетит в цене: осталось немного времени, чтобы купить валюту

Рубль всю минувшую неделю укреплялся по отношению к евро и доллару. Но, как считают финансовые эксперты, на будущей неделе все может измениться.
Как только пройдет пик уплаты налогов, рубль начнет падать, а доллар, соответственно, расти.
«Есть мнение, что пара доллар/рубль в первой половине недели сохранит боковое движение под уровнем 97,5 рублей, а с четверга уже стоит ожидать обновления недельных минимумов», - отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Антонов уточнил, что для долгосрочного укрепления требуется преодолеть зону 95,3 —95,6 рублей. При этом сохраняются риски ослабления до 98 рублей за доллар на фоне внешних факторов.
По материалам 1prime.ru