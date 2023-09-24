Пенсии снизят до конца года: сделано важное предупреждение пожилым людям

Пенсионерам в России напомнили об основаниях, по которым размер их пенсии может стать меньше.

Пособие могут уменьшить в течение двух-трех месяцев, если обнаружится, что начисления были неверными, необоснованно завышенными, то есть, в расчетах была допущена ошибка.