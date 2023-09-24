Пенсии снизят до конца года: сделано важное предупреждение пожилым людям

Пенсионерам в России напомнили об основаниях, по которым размер их пенсии может стать меньше.
Пособие могут уменьшить в течение двух-трех месяцев, если обнаружится, что начисления были неверными, необоснованно завышенными, то есть, в расчетах была допущена ошибка.
«Она может быть математической, если оператор ввел неправильные данные, например, продолжительность трудового стажа. В этом случае никакой вины пенсионера нет, вернуть переплату не потребуют. Но с нового месяца размер пенсии уменьшится», - рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Может стать меньше пенсия по инвалидности, если гражданин не вовремя подтвердил свой диагноз.
Еще одним основанием для уменьшения размера пенсии может служить переезд в другой регион. Например, если пенсионер больше не живет на севере, то его лишают повышающих коэффициентов.
По материалам 1prime.ru