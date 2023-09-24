Сверхмощное средство для очистки унитаза: залили, через 20 минут наслаждаемся сверкающей чистотой — ни извести, ни налета

Унитаз, смартфон и туалетная бумага. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто обожает идеальную чистоту во всех помещениях.

Справиться с очисткой унитаза можно и без бытовой химии. Эффективно в борьбе с известковым налетом и мочевиной показал себя уксус. Фактически он является мощнейшим средством очистки унитаза.

При работе с ним соблюдайте меры осторожности, защищая глаза, кожу и дыхательные органы.

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Нужен крепкий, 70-ти процентный, раствор уксусной кислоты. Его заливают в унитаз и обрабатывают раковину. Через 20 минут можно смывать.

Есть рекомендации оставлять на ночь, но бывалые хозяйки считают, что в этом нет необходимости. Уксусная кислота срабатывает в первые двадцать минут обработки.

По материалам m-strana.ru

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