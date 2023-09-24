Лучшее, что вы можете сделать для роз осенью: посыпьте этим порошком почву у каждого куста — никаких болезней, только пышные цветы

Розовый куст. Фото: Global Look Press

Розы обожают удобрение из яичной скорлупы.

Для удобрения роз осенью подходит яичная скорлупа от сырых яиц. Хорошо промытая, просушенная и измельченная в порошок.

Яичная скорлупа содержит массу полезных для роз веществ. Удобрить розы порошком яичной скорлупы - лучшее, что мы можете сделать для этих цветов осенью. 

Но нужно учитывать, что это удобрение годится для роз, которым больше двух лет.

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Из яичной скорлупы нужно сделать порошок и посыпать им под каждым кустиком из расчета примерно полторы - две столовые ложки на один квадратный метр. Почву перед внесением этого удобрения нужно порыхлить и увлажнить.

По материалам naschaeda.ru

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