Лучшие марки творожного сыра: в продукции ни кислинки, ни заменителей — идеальный вкус

Сразу пять популярных производителей творожного сыра претендуют на звание лучшего. Роскачество составило рейтинг, и разрыв между ними минимальный, но главное, — каждый абсолютно безопасен для потребителя.

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Лучшими стали творожные сыры марок, которые у всех на слуху: «Тысяча озер», «ВкусВилл», Hochland, Almette и President. Экспертиза не выявила в них опасных грибков и фальсификата. Бактерий группы кишечной палочки также не оказалось ни в одной из упаковок.

По итогам проверок, с минимальным опережением в 0,02 балла победил сыр марки Hochland (4,95 балла), вторую строчку и 4,93 балла разделили Almette, President и «Тысяча озер», а замкнул лидерство «ВкусВилл» (4,88 балла).

По материалам Роскачества.