Почему нельзя заливать полный бак в машине — вы обалдеете от правды

Влить бензин в авто до полной отметки и какое-то время не беспокоиться о топливе — это практикует чуть ли не каждый водитель. Правда в том, что делать так не рекомендуется.

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Зная, как устроен бензобак, вы все поймете. В нем есть специальная система вентиляции, которая перестает полноценно функционировать при полном баке.

Бак оснащен двумя клапанами. Один не дает топливу выливаться, а второй отвечает за подачу воздуха, чтобы внутри бака не было пониженного давления.

Залив бензин до максимума, вы рискуете потерять какое-то количество топлива: проветривание нарушается, что может привести к утечке через дренаж.

Также помните о правилах в жару: при нагревании топливо расширяется и тоже может привести к утечке. По этой причине полный бак в знойные дни — не лучшая идея, предупреждают «Белновости».