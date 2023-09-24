Рецепт лучшей жидкой подкормки для роз осенью: льем под каждый куст пасмурным утром

Розы нужно обязательно подкармливать осенью. Так они легче перенесут предстоящие зимние холода, а весной и летом будут радовать яркими и пышными цветами.
Если сентябрь выдался сухим и теплым, можно вносить жидкую подкормку на основе золы. Это лучшее, что вы можете сделать для роз.
Сделайте отвар из золы, разведя один килограмм в десяти литрах воды. Прокипятите в течение 20 минут, накройте как можно герметичнее, затем дайте остыть. Перед тем, как внести подкормку под розы, ее нужно процедить и развести холодной водой в пропорции один к пяти.
Под каждый куст нужно налить от трех до семи литров жидкости. Удобрять нужно пасмурным утром.
По материалам naschaeda.ru