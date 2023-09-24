Рецепт лучшей жидкой подкормки для роз осенью: льем под каждый куст пасмурным утром

Розы нужно обязательно подкармливать осенью. Так они легче перенесут предстоящие зимние холода, а весной и летом будут радовать яркими и пышными цветами.

Если сентябрь выдался сухим и теплым, можно вносить жидкую подкормку на основе золы. Это лучшее, что вы можете сделать для роз.

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