Рецепт лучшей жидкой подкормки для роз осенью: льем под каждый куст пасмурным утром

Красная роза после дождя. Фото: Teleprogramma.pro

Лайфхаки, которыми делятся опытные цветоводы.

Розы нужно обязательно подкармливать осенью. Так они легче перенесут предстоящие зимние холода, а весной и летом будут радовать яркими и пышными цветами.

Если сентябрь выдался сухим и теплым, можно вносить жидкую подкормку на основе золы. Это лучшее, что вы можете сделать для роз.

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Сделайте отвар из золы, разведя один килограмм в десяти литрах воды. Прокипятите в течение 20 минут, накройте как можно герметичнее, затем дайте остыть. Перед тем, как внести подкормку под розы, ее нужно процедить и развести холодной водой в пропорции один к пяти.

Под каждый куст нужно налить от трех до семи литров жидкости. Удобрять нужно пасмурным утром.

По материалам naschaeda.ru

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