Прикопайте под крыжовником смесь из крахмала: через год не узнаете куст — урожай ведрами

Фото: Global Look Press

Делайте процедуру строго по осени.

Даже чахлый куст крыжовника может однажды дать роскошный урожай, но для этого нужно немного постараться. Строго по осени нужно внести одну подкормку из картофельного крахмала, и через год вы не узнаете свой сад: крыжовник будет ломиться от сочных крупных ягод.

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Возьмите 300 граммов крахмала и килограмм гашеной извести, смешайте до однородности и прикопайте под крыжовником (у приствольного круга). Сверху уложите слой компоста, а затем щедро полейте.

С таким удобрением и других не надо, а главное — кустарник хорошо перенесет морозы, уточняют «БелНовости».

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