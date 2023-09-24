Прикопайте под крыжовником смесь из крахмала: через год не узнаете куст — урожай ведрами

Даже чахлый куст крыжовника может однажды дать роскошный урожай, но для этого нужно немного постараться. Строго по осени нужно внести одну подкормку из картофельного крахмала, и через год вы не узнаете свой сад: крыжовник будет ломиться от сочных крупных ягод.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Возьмите 300 граммов крахмала и килограмм гашеной извести, смешайте до однородности и прикопайте под крыжовником (у приствольного круга). Сверху уложите слой компоста, а затем щедро полейте.

С таким удобрением и других не надо, а главное — кустарник хорошо перенесет морозы, уточняют «БелНовости».