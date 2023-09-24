Соду и соль бросаем в унитаз — никаких хлопот с чисткой: пятна и налет растворяются на глазах

Унитаз великолепно очищается простым народным средством из соли и соды, а эфирное масло придает всей ванной комнате неповторимый аромат.

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Средство недорогое, но при этом очень эффективное. Каждый может сделать его у себя дома.

Смешиваем 40 граммов соли, 125 граммов пищевой соды и несколько капель любимого эфирного масла. Чистящее средство для унитаза готово.

Насыпьте средство на стенки унитаза и пройдитесь ершиком. Если пятна сильные, то оставьте для воздействия минут на 30, затем промойте поверхность.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе»