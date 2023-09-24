Все еще плачете при шинковании лука? Есть крутейший способ это исправить — не пророните ни слезинки

Есть десятки способов, как не плакать при нарезке лука, но на деле большая их часть — пустышка. Пока только один способ доказал свою эффективность, и работает он абсолютно всегда.

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Промывание лука под струей холодной воды ненадолго облегчит процедуру шинкования, а вот заморозка — стопроцентный вариант.

Очистите луковицу, уберите ее в морозильную камеру на 20-25 минут, после чего приступайте к нарезке. С таким способом не пророните ни слезинки: холод «запечатает» летучие соединения серы, которые выделяются при нарезке, раздражают слизистую носа и глаз и провоцируют плач. Шинковать станет одно удовольствие.

По материалам портала «Белновости».