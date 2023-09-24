1 ложка против насекомых: опрыскали цветы в горшках — вредители скукожились, опали шелухой

Насекомые могут атаковать не только садовые цветы, но и комнатные растения. Одним чудо-средством можно вывести всех вредителей, достаточно просто опрыскать этим эликсиром цветы в горшках. Для растений это средство полностью безвредно, зато насекомые осыпятся шелухой, больше не побеспокоят.

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Для того, чтобы приготовить лечебное средство, берем ведро, наполняем 2 литрами воды, всыпаем 1 ст.л. соды и 10 граммов измельченного чеснока, затем добавляем 25 г дегтярного мыла (трем на терке). Смешиваем все ингредиенты и процеживаем раствор через марлю.

Переливаем средство в емкость с пульверизатором и этим мыльным раствором опрыскиваем комнатные растения. Все насекомые тут же скукожатся. Метод действует на все 100%. Попробуйте!

По материалам belnovosti.by