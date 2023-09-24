Забудьте о губке! Вот как иначе можно очистить столовые приборы дочиста (всплывет даже труднодоступная грязь)

Очищать столовые приборы губкой для мытья посуды неплохо, но таким образом грязь, особенно та, что застряла у вилок между зубчиков, вряд ли вымоется. Исправить ситуацию легко: вместо того, чтобы натирать приборы окуните их вот во что.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Подготовьте смесь из персоля (перкарбонат натрия) и кипятка. Дождитесь полного растворения и только после этого закладывайте вилки, ложки, ножи и прочую столовую утварь.

Считается, что это наиболее эффективный способ убрать грязь из труднодоступных мест. Дождитесь полного остывания — за это время персоль сделает свое дело, и столовые приборы вновь заблестят.

Кушать такими сразу не стоит: прежде чем накрывать на стол, приборы нужно тщательно промыть, предупреждает «Городовой».