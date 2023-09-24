Какие семена свеклы дадут самую высокую урожайность — сейте только их: плоды размером с кулак

Агроном Анастасия Коврижных назвала сорта свеклы, которые славятся своей урожайностью и неприхотливостью. Летом собрали двойной урожай, все корнеплоды до одного размером с мужской кулак — гигантские. Такому урожаю позавидуют даже соседки.

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Эти крупные корнеплоды пролежат в погребе до наступления следующего сезона. Среди лучших агроном выделила пять сортов, которые легко приживутся на грядках. Среди них: «Фекла», «Модана», «Смуглянка», «Мулатка» и «Египетская плоская».

Каждый сорт отличается своими плюсами, однако все они обладают яркой окраской и высокой урожайностью. Также корнеплоды этих сортов будут крупными и вкусными, они долго хранятся.

По материалам belnovosti.by