Какие семена свеклы дадут самую высокую урожайность — сейте только их: плоды размером с кулак

Свекла. Фото: Global Look Press

Собрали за лето вдвое больше свеклы, чем обычно. Жаль, что раньше не знали! Теперь берем только эти семена.

Агроном Анастасия Коврижных назвала сорта свеклы, которые славятся своей урожайностью и неприхотливостью. Летом собрали двойной урожай, все корнеплоды до одного размером с мужской кулак — гигантские. Такому урожаю позавидуют даже соседки.

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Эти крупные корнеплоды пролежат в погребе до наступления следующего сезона. Среди лучших агроном выделила пять сортов, которые легко приживутся на грядках. Среди них: «Фекла», «Модана», «Смуглянка», «Мулатка» и «Египетская плоская».

Каждый сорт отличается своими плюсами, однако все они обладают яркой окраской и высокой урожайностью. Также корнеплоды этих сортов будут крупными и вкусными, они долго хранятся.

По материалам belnovosti.by

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