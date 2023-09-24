Смешали 2 ложки с теплой водой, взрыхлили почву — вносим стимулятор под лилию: летом цветет в два раза пышнее

Агроном Анастасия Коврижных поделилась секретом, какую финальную подкормку нужно внести под лилию до октября. От этого будет зависеть ее пышное цветение летом.

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Для того, чтобы почва лучше впитала стимулятор, агроном советует провести ряд оздоровительных манипуляций. Во-первых, удалить все сорные травы. Во-вторых, взрыхлить землю, так удобрение сразу попадет к корневой системе растения.

Далее нужно приготовить удобрение на основе такого средства, как борофоск. Берем ведро воды с теплой водой, вводим 2 ст.л. чудо-средства. И поливаем лилию. Так она мягко перезимует, а летом будет цвети пышно и ароматно на зависть соседкам.

По материалам belnovosti.by