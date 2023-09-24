Жаль, поздно узнали про метод «одного стакана» — стирка гениальная: убирает все пятна, грязь, серость

Обычный белый уксус 9% позитивно влияет на качество стирки при включении его в процесс.
Он взаимодействует с пятнами и загрязнениями, эффективно выводя их во время стирки.
Кроме того, обычный столовый уксус играет роль кондиционера. После его применения, вы заметите, как ваше белье станет не только чистейшим, но и приятным на ощупь.
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Разместите вещи в барабане стиральной машинки и полейте их уксусом. Далее запустите нужный режим автомата, положив в лоток стиральный порошок.
Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».