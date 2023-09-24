Какие растения не любят золу - не удобряйте землю, сделаете хуже

Дачники активно используют золу в качестве удобрения, так как она питает почву полезными элементами. Но не везде она подходит.
Древесная зола содержит много кальция, калия и фосфора, а также имеет щелочную реакцию. А это значит, подкормку нельзя давать растениям, которые любят кислую землю. Например, голубика, гортензия и другие.
Зола послужит отличным удобрением для овощных культур. Это капуста, огурцы, тыква, фасоль, горох. Ее можно давать им хоть все лето по 100 грамм на один квадратный метр.
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