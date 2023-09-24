Срежьте только эти побеги в октябре — малина будет плодоносить все лето до холодов: ягоды крупные, медовые

Агроном Анастасия Коврижных рассказала, как на самом деле нужно подготовить малину к зимовке, чтобы она мягко перенесла морозы. Летом даст двойной урожай, будет густо плодоносить. Весь секрет в том, как правильно удалить засохшие побеги, чтобы малина не заросла.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

В начале агроном советуют убрать лишние двухлетние побеги, они уже порадовали урожаем в текущем сезоне, а в следующем будут только снижать плодоношение. Эти веточки все равно засохнут, поэтому избавиться от них нужно заранее, чтобы избежать появления многочисленных вредителей и возбудителей «болезни».

Внимание! Срезаем двухлетние побеги у самой поверхности почвы, чтобы не оставить пеньки (это источник и рассадник инфекции).

Далее осматриваем однолетние побеги — здоровые экземпляры будут с толстым стволом и высотой до 1,5 метра. Они принесут богатый урожай летом.

Низкие, слабые и чахлые побеги можно убрать с помощью секатора. Также агроном советует сначала чуть укоротить верхушку таких вялых веток на 20-30 сантиметров. Такой уход обязательно понравится малине, которая даст летом в два, а то и в три раза больше ягод.

По материалам belnovosti.by