Тля, белокрылка, паутинный клещ и щитовка пропали от этого раствора: грибки тоже его терпеть не могут

Мыльным раствором вы сможете избавиться от целого списка огородных вредителей, а также заболеваний растений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Некоторые современные садоводы иногда заменяют им инсектициды и фунгициды полностью.

Мыльным раствором можно опрыскивать растения и протирать губкой в качестве борьбы и профилактики против тли, паутинного клеща, белокрылки, щитовки.

Также этот состав спасает от сажистого грибка, медвяной росы.

Для приготовления раствора против вредителей и недугов нужно взять 20-30 граммов измельченного мыла. Растворить в одном литре теплой воды и использовать по назначению.

Источник: Telegram-канал «Ботаник»