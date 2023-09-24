Дожди, холодные ночи и сырость: Вильфанд — какая погода будет в Москве на неделе до 1 октября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился прогнозом погоды на неделю с 25 сентября и по 1 октября. Прошедшие выходные, 23 и 24 сентября, стали по-настоящему летними. Воздух в столице прогревался до +25 градусов. На смену погожим денькам придет резкое похолодание. На самом деле, температура все равно будет на 3-4 градуса выше климатической нормы. Однако разбалованные жарой москвичи ощутят наступление осени. Вместо солнечных деньков — дожди и сырость.

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Погода начнет меняться поздно вечером в воскресенье. В ночь на 25 сентября и вовсе возможны осадки. Понедельник будет пасмурным, дождливым, местами всего до +15 градусов, где-то до +20. После бабьего лета такое похолодание станет заметным.

Ночные температуры составят всего до +4...+10 градусов, по утрам будет прохладно и сыро. Погода однозначно будет бодрить москвичей.

По материалам ТАСС