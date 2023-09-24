Как убрать въевшиеся пятна от дезодоранта: только одно средство дало крутой результат

Некоторые дезодоранты оставляют на одежде желтые следы, убрать которые обычной машинной стирке не под силу. Здесь нужен другой способ, и действовать желательно сразу, как заметили пятна.
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Многие хозяйки активно практикуют замачивание вещей в соляном растворе, и на сегодняшний день это один из самых крутых способов убрать следы от дезодоранта. Но наберитесь терпения: чтобы раствор проник вглубь ткани и подействовал пройдет не один час.
Схема такая: намочите загрязненные участки, вотрите в них небольшую горсть соли и оставьте минимум на 8-10 часов. Далее вещь нужно постирать обычным способом, уточняет портал «Городовой».