Как убрать въевшиеся пятна от дезодоранта: только одно средство дало крутой результат

Некоторые дезодоранты оставляют на одежде желтые следы, убрать которые обычной машинной стирке не под силу. Здесь нужен другой способ, и действовать желательно сразу, как заметили пятна.

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Многие хозяйки активно практикуют замачивание вещей в соляном растворе, и на сегодняшний день это один из самых крутых способов убрать следы от дезодоранта. Но наберитесь терпения: чтобы раствор проник вглубь ткани и подействовал пройдет не один час.