Не выбрасывайте бархатцы в октябре - почва станет рыхлой, мягкой и пушистой, идеальное удобрение

После сбора урожая почва становится истощенной, поэтому обязательно ее надо удобрить, чтобы на следующий год у вас все также хорошо росло.
Многие дачники недооценивают цветы бархатцы, а просто их выкапывают и выбрасывают в начале октября. Но на самом деле их можно использовать в качестве сидератов.
Лучше всего - измельчить их и разложить по грядкам. Такая мульча перегнивает за зиму и здорово удобряет грунт. Если измельчить нет возможности - просто разложите.
В бархатцах содержатся фосфор, калий и азот. Растения также хорошо воздействуют на саму структуру почвы - земля становится рыхлой, мягкой, воздушной.
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