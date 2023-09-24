Не выбрасывайте бархатцы в октябре - почва станет рыхлой, мягкой и пушистой, идеальное удобрение

После сбора урожая почва становится истощенной, поэтому обязательно ее надо удобрить, чтобы на следующий год у вас все также хорошо росло.

Многие дачники недооценивают цветы бархатцы, а просто их выкапывают и выбрасывают в начале октября. Но на самом деле их можно использовать в качестве сидератов.

Лучше всего - измельчить их и разложить по грядкам. Такая мульча перегнивает за зиму и здорово удобряет грунт. Если измельчить нет возможности - просто разложите.