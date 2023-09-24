Не выкидывайте ботву! Как сделать ценнейший компост - не нужны другие удобрения

Во второй середине сентября лучше всего заготавливать компост, который потом можно использовать в качестве удобрения почвы и для посадки растений весной.

Не выбрасывайте после сбора урожая ботву от моркови, в ней содержатся фосфор, калий, магний, сера - то, что необходимо растениям. Кроме того, именно эта ботва быстро перегнивает, и весной уже все будет готово.

Отправьте ботву в любую бочку, на дне должен быть остаток от прошлого компоста, сантиметра 2-3. Далее кладем слой грунта с огорода и снова ботву от моркови. В емкости должно образоваться несколько слоев. Сверху полейте водой и закрывайте крышку.

До весны все перегниет.

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