Называем самую простую и эффективную подкормку для герани: сразу пышное цветение и сочные листочки

Герань очень любит сахар. Если вы заметите, что ваше растение начинает капризничать, не хочет цвести, а листочки теряют цвет и сочность, дайте ей сладкой воды.

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Это один из самых доступных вариантов подкормки. Полив сахарной водой поможет поддерживать цветение даже во время зимы. Повторяйте подкормку 1 раз в 7 дней.

Другой доступный вариант для подкормки герани — удобрение древесной золой. К тому же она обеззараживает почву.

Разведите золу водой в дозировке 40 г на 1 л воды. Каждые 2 недели этим раствором поливайте растение.

Источник: fertilizerdaily.ru