Закапали 10 ложек под крыжовник в октябре — лучший стимулятор, плодоносит все лето: ягоды сладчайшие, крупные

Агроном Анастасия Коврижных поделилась секретом, как увеличить урожай крыжовника с помощью простого удобрения. Вносим 10-15 столовых ложек этого чудо-средства под куст в октябре и забываем о всех проблемах — следующим летом получаем спелые ягоды: будут крупными и сладкими, вкус медовый.

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Под кустом крыжовника в саду нужно закапать питательную смесь — вносим строго в этих пропорциях. Берем 1 кг гашенной извести и 10-15 ст. л. картофельного крахмала (не более 300 гр). Эта смесь напитает почву, повысив ее плодородность. Крыжовник будет плодоносить все лето, ягоды собираем тазами.

По материалам belnovosti.by