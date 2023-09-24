Что делать с лилиями осенью - выкопали, обрезали, удобрили

В начале осени кусты лилий надо разделять. Отступите от крайних луковиц 10 сантиметров и лопатой выкапывайте весь куст. Нужно убирать высокие растения, маленькие оставляем.

Обратите внимание на состояние цветов. У здоровых всегда будет зеленый и неповрежденный стебель, а луковица без гнили. Корни должны быть желто-белые, тогда это норма.