Слабые грозы, похолодание — синоптик Тишковец: в ночь на 25 сентября Москву «затопит» ливень

Лето в Москве кончится внезапно, уже в ночь на понедельник, 25 сентября, на столичный регион обрушатся дожди и ливни, температура воздуха резко опустится, погожую погоду сменит похолодание — осень вступит в свои права. Подробнее от этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Местами может выпасть до 10 миллиметров осадков. Что равно одному ведру дождевой воды на квадратный метр — это 15% от всей месячной нормы. Также есть вероятность мозаичных слабых гроз.

Ветер порывистый северо-западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Температура в Москве составит всего 14-16 градусов, а по области до 17 градусов тепла. Атмосферное давление повышенное 759 мм рт. ст.

По материалам vm.ru