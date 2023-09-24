Ответственный момент: что сделать с пионами в сентябре - чем подкормить и как обрезать

В сентябре корневая система пионов запасает питательные вещества, которые будут использованы для роста и цветения в следующем году. Поэтому даже если листья на растении зеленые - это ни о чем не говорит. Его надо начинать готовить к зиме.

Вообще, корни пионов очень необычные - они залегают на разной глубине и имеют разную толщину. И именно сейчас пионам надо дать подкормки, которые они запасут на будущее.

Растениям необходимы фосфорно-калийные удобрения. Азот исключите, чтобы не наращивалась зеленая масса. Хорошо подойдет борофоска.

Перед заморозками у пионов надо обрезать листву.

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