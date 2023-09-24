Если нет перегноя, компоста и навоза: как улучшить состав почвы и ее плодородие - ноу-хау

Часто так бывает, что закупить перегной и навоз на дачу нет возможности. Во-первых, это недешево. Во-вторых, не у всех есть доступ грузовой машины на огород.

Но улучшить состав почвы после сезона урожая можно другим способом. Для этого надо применить несколько приемов.

Оставьте на грядках всю мульчу, которую вы раскладывали для растений. Она будет гнить и давать полезные вещества.

Также садоводам помогает гранулированный навоз. Это «ноу-хау», которое появилось в последнее время. Раньше о таком и мечтать не могли. Такой навоз стоит недорого, до 100 рублей за пять литров, он концентрированный, сжатый, в гранулах, не имеет запаха, у него нет срока годности.

На один квадратный метр грунта нужно 200 грамм навоза. Самым универсальным считается коровий навоз. Самый концентрированный - куриный помет. А конский навоз называют самым полезным.

Но и этого недостаточно, чтобы земля полностью напиталась элементами. Надо отдельно использовать удобрение, в котором содержатся одновременно азот, фосфор и калий. Это органоминеральная подкормка.

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