В восторге от метода уборки «две ложки уксуса»: весь липкий налет на кухне растворяется в момент

Кухня - то место, где чаще всего появляются наслоения липкой грязи. При постоянной готовке это неизбежно.

При этом здесь же многим хозяюшкам совсем не хочется использовать бытовую химию. В этом случае на помощь может прийти обычный столовый уксус.

Он отлично растворяет жирные загрязнения, а пищевая сода и жидкость для мытья посуды завершают дело. Итак, сделаем самостоятельно простое, но эффективное чистящее средство.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Нужно смешать 3 столовые ложки соды, 2 столовые ложки уксуса, 2 капли жидкости для мытья посуды. Средство готово!

Далее промойте этим составом кухню. Если наслоения серьезные, то рекомендуется оставить средство на поверхностях, а через 20 минут обработать жесткой стороной губки, смыть водой.

Источник: Telegram-канал «Горничная».